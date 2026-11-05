Sensei Biotherapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sensei Biotherapeutics äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,79 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,620 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at