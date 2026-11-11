Senseonics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Senseonics hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,50 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 19,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Senseonics 8,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at