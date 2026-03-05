Senseonics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Senseonics veröffentlichte am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,400 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,3 Millionen USD – ein Plus von 71,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Senseonics 8,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Senseonics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,660 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,400 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 35,26 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,47 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at