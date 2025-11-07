Senseonics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Senseonics hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Senseonics ein EPS von -0,800 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 90,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at