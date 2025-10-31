|
31.10.2025 05:28:57
Sensex, Nifty Modestly Higher In Early Trade
(RTTNews) - Indian shares were slightly higher on Friday despite mixed cues from global markets. The benchmark BSE Sensex was up 180 points, or 0.2 percent, at 84,583 in early trade, while the broader NSE Nifty index edged up by 38 points, or 0.2 percent, to 25,915.
ITC advanced 1.4 percent on reporting a marginal rise in Q2 net profit.
Swiggy gained 1.4 percent despite the company reporting a wider Q2 net loss.
United Spirits surged 4.8 percent as it reported a 36 percent jump in quarterly profit.
Tata Consultancy Services added 1 percent after it partnered with Tata Motors to accelerate the company's sustainability efforts.
Bharat Electronics rose about 1 percent on securing additional orders worth Rs. 732 crore.
Hyundai Motor India was little changed despite reporting a 14 percent year-on-year rise in quarterly profit.
Bandhan Bank plunged more than 5 percent after Q2 profit slumped 88 percent from last year.
