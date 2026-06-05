Senshu Electric gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Senshu Electric lud am 04.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 148,67 JPY gegenüber 83,98 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,51 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 32,17 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at