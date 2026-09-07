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07.09.2026 06:31:29
Senshu Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Senshu Electric hat am 04.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 162,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 89,57 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Senshu Electric in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,77 Milliarden JPY im Vergleich zu 32,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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