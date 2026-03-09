|
Senshu Electric präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Senshu Electric hat am 06.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 96,70 JPY. Im letzten Jahr hatte Senshu Electric einen Gewinn von 111,66 JPY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Senshu Electric mit einem Umsatz von insgesamt 36,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent verringert.
