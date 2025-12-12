Senshu Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Senshu Electric veröffentlichte am 09.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 102,42 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 125,66 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,19 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 37,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 387,63 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 432,12 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 135,59 Milliarden JPY – eine Minderung um 0,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 136,15 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at