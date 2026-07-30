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30.07.2026 06:31:29
Senshu Ikeda gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Senshu Ikeda lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,66 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Senshu Ikeda 13,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,34 Prozent auf 27,41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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