28.01.2026 06:31:29
Senshu Ikeda informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Senshu Ikeda präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 16,02 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 24,63 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
