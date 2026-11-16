Senshu Ikeda legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Senshu Ikeda lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,47 JPY gegenüber 17,26 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Senshu Ikeda in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 25,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at