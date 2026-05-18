Senshu Ikeda stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Senshu Ikeda hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,13 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Senshu Ikeda 8,24 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,18 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 21,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 62,29 JPY gegenüber 47,28 JPY je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 100,10 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 79,94 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at