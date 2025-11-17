Senshu Ikeda: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Senshu Ikeda hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 17,26 JPY gegenüber 14,91 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,25 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at