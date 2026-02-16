|
16.02.2026 06:31:31
Senshukai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Senshukai hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 JPY gegenüber -18,060 JPY im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 12,05 Milliarden JPY, gegenüber 13,55 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,06 Prozent präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 84,23 JPY. Im letzten Jahr hatte Senshukai einen Gewinn von -78,220 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,74 Prozent auf 42,07 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
