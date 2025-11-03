Senshukai: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Senshukai hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 123,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -29,990 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,96 Prozent auf 8,75 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at