Senshukai gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Senshukai präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at