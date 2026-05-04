Senshukai hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Senshukai äußerte sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,13 JPY. Im Vorjahresquartal waren -24,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,17 Milliarden JPY – eine Minderung von 6,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,83 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at