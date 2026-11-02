|
02.11.2026 06:31:29
Senshukai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Senshukai hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Senshukai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 20,53 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 123,79 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,38 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!