Senshukai informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Senshukai hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Senshukai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 20,53 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 123,79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,38 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at