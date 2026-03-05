Sensible Meats vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sensible Meats hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,060 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Sensible Meats ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at