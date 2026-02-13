Sensient Technologies CorpShs Aktie
WKN: 864463 / ISIN: US81725T1007
|
13.02.2026 13:02:44
Sensient Technologies Corp Reveals Retreat In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Sensient Technologies Corp (SXT) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $25.48 million, or $0.60 per share. This compares with $30.104 million, or $0.71 per share, last year.
Excluding items, Sensient Technologies Corp reported adjusted earnings of $30.63 million or $0.72 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $393.45 million from $376.42 million last year.
Sensient Technologies Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25.48 Mln. vs. $30.104 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.71 last year. -Revenue: $393.45 Mln vs. $376.42 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sensient Technologies CorpShs
|
30.10.25
|Ausblick: Sensient Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Sensient Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)