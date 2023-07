Sensient Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sensient Technologies gab am 21.07.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 374,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 371,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at