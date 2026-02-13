Sensient Technologies CorpShs Aktie
WKN: 864463 / ISIN: US81725T1007
|
13.02.2026 13:45:21
Sensient Technologies Sees EPS Growth In FY26, But Shares Tumble 8% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Friday, Sensient Technologies Corp. (SXT) initiated its earnings and revenue growth guidance for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $3.60 to $3.80 per share on revenue growth in the mid-single-digit to double-digit in local currency. Local currency adjusted earnings growth is now expected in the mid-single-digit to high single-digit.
In Friday's pre-market trading, SXT is trading on the NYSE at $90.09, down $7.84 or 8.01 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sensient Technologies CorpShs
|
30.10.25
|Ausblick: Sensient Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Sensient Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)