Sensient Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sensient Technologies präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,13 USD gegenüber 0,870 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 455,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 412,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at