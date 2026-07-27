Sensient Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sensient Technologies hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sensient Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sensient Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 462,1 Millionen USD im Vergleich zu 414,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at