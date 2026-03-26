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26.03.2026 07:30:03

Sensirion gewinnt BEST RECRUITERS Award 2025/26

Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Sensirion gewinnt BEST RECRUITERS Award 2025/26

26.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Medienmitteilung

März 2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

 

Sensirion gewinnt BEST RECRUITERS Award 2025/26

Sensirion, ein führender Hersteller für smarte Sensorlösungen, gewinnt den BEST RECRUITERS Award 2025/26 in der Schweiz und Liechtenstein in der Kategorie Elektro-/Elektronikherstellung. Damit hat sich Sensirion in den letzten Jahren von Platz 3 im Jahr 2023/24 und Platz 2 im Jahr 2024/25 kontinuierlich verbessert. Positiv bewertet wurde unter anderem, dass Sensirion im Studienjahr 2025/26 die Benutzerfreundlichkeit der Webseite und die Kommunikation gegenüber Bewerbenden optimiert hatte.

 

BEST RECRUITERS, die grösste Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum, testet jedes Jahr die Recruiting-Performance der über 1.400 grössten Arbeitgeber aus Deutschland, Österreich sowie der Schweiz und Liechtenstein. Im Studienjahr 2025/26 wurden in der Schweiz und Liechtenstein 423 Arbeitgeber untersucht. Die Bewertung erfolgt anhand eines wissenschaftlichen Kriterienkatalogs und umfasst 330 Einzelkriterien. Im Zentrum der Erhebung steht die Candidate Journey. Dazu zählen alle entscheidenden Stationen des Recruitings: von Aufbau und Inhalt der Karriere-Website über die Gestaltung der Online-Stellenanzeigen bis zur Rückmeldung auf eingehende Bewerbungsschreiben und Anfragen potenzieller Bewerbenden.

 

In Einklang mit der Firmenkultur und den Unternehmenswerten "fair & ehrlich", "miteinander" und "Top-Leistung", legt Sensirion grossen Wert auf eine positive Candidate Journey. Die Online-Recruiting-Präsenz und die Online-Stellenanzeigen werden regelmässig optimiert. Zudem ist dem Hightech-Unternehmen der persönliche und transparente Kontakt zu den Bewerbenden und die Nahbarkeit in Interviews sehr wichtig. Mit Bewerbenden wird auf Augenhöhe diskutiert und ein offener Dialog gefördert, anstelle eines reinen Frage-Antwort-Formats.

 

„Die Auszeichnung als BEST RECRUITERS ist ein Team-Effort und bestätigt unseren Anspruch an einen transparenten, wertschätzenden und auf den richtigen Match ausgerichteten Rekrutierungsprozess. Die Anerkennung macht sichtbar, dass unsere Kultur und Werte auch im Bewerbungsprozess spürbar sind, und dass unser gesamtes Team – von Recruiting über People Operations, Employer Branding, und hin zu Hiring Managern und Interviewers – einen tollen Job machen und mit Herz bei der Sache sind“, sagt Rahel Meuwly, VP People & Culture bei Sensirion.

 

Mehr Informationen zu BEST RECRUITERS: https://bestrecruiters.eu

 

Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1’200 Mitarbeitende. Das Produktportfolio von Sensirion umfasst Umweltsensoren zur präzisen und zuverlässigen Messung von Feuchtigkeit und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Stickoxiden (NOx), Kohlendioxid (CO2), Formaldehyd sowie Feinstaub (PM2.5). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Differenzdrucksensoren sowie Sensoren zur Gasleckage-Erkennung an. Die Lösungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf www.sensirion.com

 


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sensirion Holding AG
Laubisrütistrasse 50
8712 Stäfa
Schweiz
Telefon: +41 44 306 40 00
Fax: +41 44 306 49 06
Internet: www.sensirion.com
ISIN: CH0406705126
Valorennummer: A2JGBW
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2298038

 
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2298038  26.03.2026 CET/CEST

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