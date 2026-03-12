Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Sensirion gewinnt Investment Impact Award 2026



12.03.2026





Medienmitteilung

März 2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion gewinnt Investment Impact Award 2026

Sensirion, der Experte für smarte Sensorlösungen, gewinnt den Investor Impact Award 2026. Die kontinuierliche Expansion von Sensirion in der ungarischen Stadt Debrecen wurde als das wirkungsvollste kleine operative Projekt in Europa ausgezeichnet. Sensirion stellte 2021 das erste Werk in Debrecen fertig, gefolgt von einer Erweiterung im Jahr 2023 und 2024. Die Jury bewertete insbesondere das Engagement von Sensirion für Nachhaltigkeit und die nachgewiesene Fähigkeit, Investitionen zu tätigen und neue Arbeitsplätze in einer Zeit globaler Umbrüche zu schaffen, mit Bestnoten.

Die Investment Impact Awards von fDi Intelligence wurden dieses Jahr zum ersten Mal vergeben. Sie zeichnen ausländische Direktinvestitionsprojekte (Foreign Direct Investment, FDI) in Europa aus, die das grösste Potenzial haben, vor Ort bedeutende Auswirkungen zu erzielen. Die Awards heben die Unternehmen und Regionen hervor, die den Wandel in ganz Europa vorantreiben. Die Kriterien für die Bewertung der Projekte waren die Kapitalausgaben und die Schaffung von Arbeitsplätzen, aber auch das Potenzial eines Projekts, Produktivität und Innovation voranzutreiben, strategische Ziele zu erreichen und zu Nachhaltigkeit und Inklusion beizutragen.

Insgesamt gingen für die Awards 106 Bewerbungen aus verschiedenen europäischen Standorten ein. Die eingereichten Projekte wurden von einer Jury aus sechs führenden FDI-Fachleuten geprüft, die jeweils die besten in den zwei Hauptkategorien (angekündigte und operative Projekte) sowie in drei Unterkategorien (Megaprojekte, mittelgrosse und kleine Projekte) bewerteten. Sensirion gewann in der Kategorie kleine operative Projekt.

«Wir sind stolz auf den Award. Mit dem Standort Debrecen haben wir eine zukunftsorientierte und nachhaltige Produktionsumgebung geschaffen, die Innovation mit ergonomischem Design und Kosteneffizienz verbindet. Dieser Ansatz stärkt unsere Marktposition, schafft neue Arbeitsplätze und ermöglicht es uns, die Betriebskosten zu optimieren und einen starken Wettbewerbsvorteil zu bewahren,» sagt Imre Toeroek, Head of Maintenance and Infrastructure, Sensirion Hungary.

Mehr Informationen zu den Investment Impact Awards 2026:

https://www.fdiintelligence.com/special-report/d2661f95-0f89-4d87-99d7-0ab7a2bbeae9

Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1’200 Mitarbeitende. Das Produktportfolio von Sensirion umfasst Umweltsensoren zur präzisen und zuverlässigen Messung von Feuchtigkeit und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Stickoxiden (NOx), Kohlendioxid (CO2), Formaldehyd sowie Feinstaub (PM2.5). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Differenzdrucksensoren sowie Sensoren zur Gasleckage-Erkennung an. Die Lösungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilbranche, Industrie, Medizin, HLK und Unterhaltungselektronik sowie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie auf https://sensirion.com/de