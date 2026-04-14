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Sensirion Holding AG: Wachstumsfelder, Technologiepositionierung und Kapitalrendite im Mittelpunkt des Investorentags



14.04.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung 14.04.2026, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Sensirion stellt fokussierte Wachstumsfelder, Technologiepositionierung und Kapitalrendite in den Mittelpunkt des Investorentags Heute, 14. April 2026, gibt Sensirion anlässlich ihres Investorentages einen vertieften Einblick in ihre Strategie, die priorisierten Wachstumsfelder sowie ihre langfristige Wertschöpfungs- und Kapitalallokationslogik. Sensirion positioniert sich als ein weltweit führender Sensorhersteller mit einem vollständig integrierten Technologieportfolio zur präzisen Messung kleinster Gasmengen – von Hochvolumenanwendungen bis hin zu hochsensitiven Gasanalysen. Aufbauend auf ihrer führenden Position in der Umwelt- und Durchflusssensorik fokussiert sich Sensirion strategisch auf Smart Gas Sensing – einen schnell wachsenden Milliardenmarkt, der durch Megatrends wie Regulierung, Klimaschutz und Gesundheit strukturell getrieben wird. Vor diesem Hintergrund richtet sich das Hightech-Unternehmen konsequent auf drei wachstumsstarke Anwendungsfelder aus: die Detektion von Leckagen kritischer Gase zur Erhöhung von Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, hochentwickelte medizinische Sensorlösungen für Gesundheitsüberwachung, Atemgasanalyse und Diagnostik sowie industrielle Gasanalytik unter Einsatz hochentwickelter Gasdetektionstechnologien. Parallel dazu stärkt Sensirion systematisch ihre Resilienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Sensirion adressiert mit ihren Lösungen in den nächsten Jahren mehr als zehn strategische Wachstumsbereiche, breit diversifiziert über alle vier Endmärkte. Anlässlich des Investorentages werden exemplarisch vier Wachstums-Hotspots in den Bereichen Medizintechnik, HLK-Industrie (Heizung, Lüftung, Klimatisierung), Automobilindustrie und Connected Solutions im Detail vorgestellt. Diese adressieren jeweils attraktive, strukturell wachsende Teilmärkte mit signifikantem Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial. Im Sinne der Transparenz und Kapitalmarkteffizienz kommuniziert Sensirion erstmals ihren Return on Invested Capital (ROIC): Der seit dem Börsengang erzielte, gemittelte ROIC belief sich auf rund 17% und unterstreicht die nachhaltige Wertschöpfung und disziplinierte Kapitalallokation des Unternehmens. Mittelfristiger Ausblick bestätigt Auf Basis dieser konkreten Wachstumsfelder bestätigt Sensirion ihre Mittelfrist-Guidance: Unter Annahme gleichbleibender Fremdwährungskurse erwartet das Unternehmen über die nächsten vier bis sechs Jahre weiterhin ein mittleres jährliches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich und eine gemittelte EBITDA-Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich. Investorentag und Dokumentation Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr MESZ am Hauptsitz in Stäfa und wird gleichzeitig remote übertragen: https://attendee.gotowebinar.com/register/5505523454330999893?source=pr Die Präsentation zum Investorentag wird am 14. April 2026 ab etwa 6:30 Uhr MESZ unter https://sensirion.com/de/unternehmen/investor-relations verfügbar sein. Finanzkalender 11. Mai 2026: Generalversammlung 19. August 2026: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026 Kontakt: Investor Relations Lars Dünnhaupt Director Investor Relations Telefon: +41 44 306 40 00 E-Mail: lars.duennhaupt@sensirion.com

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Über die Sensirion Holding AG Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, Kohlendioxid (CO2), Feinstaub (PM2.5) und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren sowie Gasleckagesensoren. Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie, und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com. Disclaimer Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen („forward-looking statements“), einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie „glauben“, „annehmen“, „erwarten“ oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist, sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen. Sensirion verwendet bestimmte Kennzahlen für die Performancemessung, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Diese alternativen Performancekennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden sich auf www.sensirion.com/additional-performance-measures. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.

