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03.11.2026 07:00:04

Sensirion präsentiert Sensorinnovationen auf der electronica 2026

Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Sensirion präsentiert Sensorinnovationen auf der electronica 2026

03.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

03.11.2026, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

 

Sensirion präsentiert Sensorinnovationen auf der electronica 2026

Sensirion wird vom 10. bis 13. November auf der electronica 2026 in München ausstellen. Am Stand B4.244 können Besucher entdecken, wie die Sensortechnologien von Sensirion intelligentere Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK), Mobilität und Medizintechnik ermöglichen.

Die Präsentation umfasst Umweltsensoren, die Luftreiniger, Thermostate und andere Geräte dabei unterstützen, die Innenraumluftqualität zu überwachen und sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Besucher können ausserdem die Lösungen von Sensirion zur Erkennung von Kältemittelleckagen kennenlernen, darunter die Modelle SGD43S-M3-S5 und SGD43S-M3-S7. Diese wurden für die zuverlässige Erkennung von Kältemitteln der Klassen A2L und A3 in modernen HLK- und Kälteanlagen entwickelt.

Im Automobilbereich wird ein spannender Demonstrator zeigen, wie der Feuchtigkeitssensor SHT4xA das Eindringen von Wasser in sicherheitskritischen Brake-by-Wire-Systemen erkennen kann und so zu einer höheren Fahrzeugzuverlässigkeit beiträgt. Darüber hinaus präsentiert Sensirion seine Kompetenz im Bereich der Gassensorik mit dem SBN41, einer kompakten Lösung zur metabolischen Atemgasanalyse. Durch die Messung von Sauerstoff und Kohlendioxid bei jedem Atemzug ermöglicht der Sensor eine detaillierte Überwachung des respiratorischen Gasaustauschs und eröffnet neue Möglichkeiten für tragbare Anwendungen in den Bereichen Fitness, Leistungsfähigkeit und Stoffwechselgesundheit.

Zusammen zeigen diese Technologien die Vielseitigkeit des Sensorportfolios von Sensirion: von der Verbesserung des Raumklimas und der Unterstützung sichererer Systeme bis hin zur Gewinnung neuer Erkenntnisse durch präzise Messungen. Besucher können ausgewählte Kundengeräte entdecken, Demonstrationen erleben und ihre spezifischen Anwendungsanforderungen direkt vor Ort mit Experten besprechen.

Sensirion lädt Kunden, Partner und Interessierte herzlich ein, den Stand B4.244 auf der electronica 2026 zu besuchen und zu entdecken, wie innovative Sensorik neue Ideen zum Leben erwecken kann.

 

Über Sensirion – Experten für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Sensirion zählt zu den weltweit führenden Entwicklern und Herstellern von Sensoren und Sensorlösungen, die Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort verbessern. Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt heute rund 1’200 Mitarbeitende am Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz sowie in zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften.

Das Produktportfolio umfasst Umweltsensoren zur präzisen und zuverlässigen Messung von Feuchtigkeit und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Stickoxiden (NOx), Kohlendioxid (CO2), Formaldehyd und Feinstaub (PM2.5). Darüber hinaus bietet Sensirion Gas- und Flüssigkeitsdurchflusssensoren, Differenzdrucksensoren sowie Gassensoren zur Leckageerkennung an.

Die Lösungen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion massgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen von Kunden und Partnern aus den Bereichen Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) sowie Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen hochwertige Produkte für eine kosteneffiziente Massenproduktion.

Weitere Informationen und aktuelle Kennzahlen finden Sie unter www.sensirion.com.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Sensirion_PressRelease_electronica26_Visual

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sensirion Holding AG
Laubisrütistrasse 50
8712 Stäfa
Schweiz
Telefon: +41 44 306 40 00
Fax: +41 44 306 49 06
Internet: www.sensirion.com
ISIN: CH0406705126
Valorennummer: A2JGBW
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2425812

 
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2425812  03.11.2026 CET/CEST

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