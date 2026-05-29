SensoDetect AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SensoDetect AB hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz wurden 1,3 Millionen SEK gegenüber 0,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at