SensoDetect AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SensoDetect AB ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SensoDetect AB die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SensoDetect AB ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SensoDetect AB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1325,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 SEK. Im Vorjahr waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,32 Millionen SEK – ein Plus von 2220,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SensoDetect AB 0,10 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

