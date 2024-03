Sensoren erkennen frühzeitig Schädlingsbefall und Folgen von Wetterextremen

Alarmierende Zahlen zum Tag des Waldes: Wetterextreme gefährden Deutschlands WälderDigital-Projekt: Sensoren sammeln & übermitteln bislang unbekannte Vitaldaten von BäumenProjekt gibt Ausblick auf mögliche Zukunft: KI als Frühwarnsystem in Deutschlands WäldernDürreperioden, Hitze und Schädlingsbefälle – Deutschlands Wälder sind in Gefahr. Die rund 11,4 Millionen Hektar Waldfläche sind einer der größten Verlierer des Klimawandels: Extreme Hitze und Dürre, Waldbrände oder Starkregen bedrohen Natur, Menschen und Tiere. Laut der Waldzustandserhebung 2022 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sind vier von fünf Bäumen krank. Mit einem neuen Höchststand gingen 6,7 % der gesamten Waldfläche in Deutschland verloren, weitere 2,8 Millionen Hektar gelten aufgrund der derzeitigen Baumarten-Zusammensetzung und Schädlingen als akut gefährdet. Um unsere Wälder zu erhalten, werden neue Technologien benötigt. Der diesjährige Tag des Waldes der Vereinten Nationen steht unter dem Motto ‚Wälder und Innovationen: neue Lösungen für eine bessere Welt‘. Das Forschungsprojekt ‚5G Smart Forestry‘, das in Wolfenbüttel und Helmstedt an den Start gegangen ist, bringt solche digitale Technologien nun in den Wald. Das Ziel: Mit Hilfe von Sensoren, 5G und Künstlicher Intelligenz bislang unbekannte Daten zum Gesundheitszustand der Wälder ermitteln – und potenzielle Schäden früher als bislang erkennen, um darauf reagieren zu können.Wenn wir Sensoren, 5G und künstliche Intelligenz in unseren Wäldern geschickt zusammenbringen, können wir Daten gewinnen, die uns helfen unsere Wälder vor Hitzeperioden und Starkregen zu schützen.Michael JungwirthMichael Jungwirth„Unsere Wälder schrumpfen – weil sie immer häufiger extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Wenn wir Sensoren, 5G und künstliche Intelligenz in unseren Wäldern geschickt zusammenbringen, können wir Daten gewinnen, die uns helfen unsere Wälder vor Hitzeperioden und Starkregen zu schützen. Weil sie uns warnen vor bevorstehenden Extremwettern. Und weil sie potenzielle Schäden früher erkennen als es bislang möglich war“, so Michael Jungwirth, Teil der Geschäftsleitung von Vodafone Deutschland.„Durch den Einsatz dieser Technologien können wir frühzeitige Warnanzeichen erkennen, effizienter handeln und so die Vitalität und Resilienz unserer Wälder langfristig sichern.“, so Dr. Tanja Böhm, Projektmanagerin von 5G Smart Country.Sensor-gestützte Anamnese liefert neue Informationen aus der Forstwirtschaft‚5G Smart Forestry‘ ist Teil des übergreifenden ‚5G Smart Country‘ Projektes. Vodafone arbeitet hier unter anderem mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und dem Johann Heinrich von Thünen-Institut zusammen. Die Projektpartner erforschen den Einsatz eines autarken und energiearmen Sensornetzwerkes im Wald, das Vital- und Umgebungsdaten von Bäumen erfasst und diese via 5G in Echtzeit übermittelt. Die Waldsensoren messen unter anderem die Feuchtigkeit, Temperatur und Helligkeit von Blatt, Baum, Boden und Luft und liefern damit wichtige Informationen zum Gesundheitszustand der Wälder. Bisher wurde dies traditionell durch Waldbegehungen gelöst. Schädlingsbefall, Hitze- oder Dürreschäden sind allerdings mit bloßem Auge häufig nicht zu erkennen, sodass diese bisher erst dann erkannt werden konnten, wenn es bereits zu spät war.Zukunftsperspektive: Frühwarnsysteme und Waldmanagement durch KIDie sensorisch gesammelten Vitaldaten der Bäume liefern damit einen Detailumfang, der in der bisherigen Forschung so nicht erreicht werden konnte. Im nächsten Schritt sollen die Messergebnisse mit Künstlicher Intelligenz analysiert werden, um bei festgestellten Auffälligkeiten frühzeitig entsprechende Maßnahmen einzuleiten zu können. Im Zuge dessen kann eine Zusammensetzung aller Daten künftig in ein Frühwarnsystem eingesetzt werden und damit vor potenziellen Waldbränden, bevorstehendem Befall durch Borkenkäfer oder Windbruch warnen. Darüber hinaus bilden die Messungen langfristig die Grundlage zur Adaption an den Klimawandel, indem sie wichtige Informationen zur Resistenz von Bäumen und den Umbau des Waldes liefert.Der Beitrag Sensoren erkennen frühzeitig Schädlingsbefall und Folgen von Wetterextremen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel