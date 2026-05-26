KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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26.05.2026 08:48:00
Sensoren und KI sollen marode Brücken vor Sperrung retten
Marode Brücken führen oft zu plötzlichen Sperrungen. Ein neues Pilotprojekt setzt auf Sensoren und KI, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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