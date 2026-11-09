Senstar Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Senstar Technologies hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at