Sensus Healthcare verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sensus Healthcare präsentierte in der am 10.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 56,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at