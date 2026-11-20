Sensys Gatso Group Registered veröffentlichte am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sensys Gatso Group Registered 0,510 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 143,0 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at