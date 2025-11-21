Sensys Gatso Group Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sensys Gatso Group Registered hat am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,710 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

