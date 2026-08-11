Senthil Infotek informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Senthil Infotek hat am 08.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,38 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen INR gegenüber 0,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at