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29.05.2026 06:31:29
Senthil Infotek zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Senthil Infotek hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,0 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen INR umgesetzt.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Senthil Infotek im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 21,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,85 Millionen INR im Vergleich zu 1,08 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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