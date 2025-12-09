Senti Biosciences Aktie

Senti Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMVY / ISIN: US81726A1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 15:45:50

Senti Biosciences Announces Positive Data From Ongoing SENTI-202 Trial, Stock Up

(RTTNews) - Senti Biosciences, Inc. (SNTI), Tuesday announced new data from its ongoing trial of SENTI-202, evaluating the safety, efficacy, and pharmacodynamics of the treatment, when administered after Fludarabine/lymphodepletion in patients with relapsed or refractory Acute Myeloid Leukemia.

The findings revealed that 50 percent of patients at the Recommended Phase 2 Dose or RP2D, and 50 percent of all trial patients achieved an Overall Response Rateoutcome.

Meanwhile, 42 percent of patients at the RP2D and 39 percent of all patients overall achieved a Complete Remission or Complete Remission with Partial Hematologic Recovery.

Notably, SENTI-202 was detected in the peripheral blood of all patients, with pharmacokinetics that were consistent with other allogeneic NK cell therapies.

Currently, SNTI is trading at $2.58, up 8.27 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Senti Biosciences Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Senti Biosciences Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:52 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX in Grün -- DAX legt leicht zu -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentiert, verbucht auch der deutsche Leitindex Gewinne. An den Börsen in den USA tut sich nicht viel. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen