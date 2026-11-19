Senti Biosciences ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Senti Biosciences die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at