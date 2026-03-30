Senti Biosciences vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Senti Biosciences hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Senti Biosciences -0,670 USD je Aktie generiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,730 USD beziffert. Im Vorjahr waren -12,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at