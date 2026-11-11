Sentia ASA Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sentia ASA Registered gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1,74 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sentia ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,44 NOK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,22 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sentia ASA Registered einen Umsatz von 2,85 Milliarden NOK eingefahren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 NOK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 3,19 Milliarden NOK taxiert.

Redaktion finanzen.at