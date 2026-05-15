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15.05.2026 06:31:29
Sentia ASA Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Sentia ASA Registered lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,32 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,840 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,20 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 2,84 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,36 NOK prognostiziert, während der Umsatz bei 3,19 Milliarden NOK erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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