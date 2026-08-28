Sentia ASA Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sentia ASA Registered hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 NOK gegenüber 1,56 NOK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Sentia ASA Registered im vergangenen Quartal 3,35 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sentia ASA Registered 2,93 Milliarden NOK umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,49 NOK sowie einem Umsatz von 3,35 Milliarden NOK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at