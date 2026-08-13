Sentient Brands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sentient Brands hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Sentient Brands hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 327,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at