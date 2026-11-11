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11.11.2026 06:31:29
Sentient Brands vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sentient Brands veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sentient Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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