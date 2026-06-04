SENTIMENT/Anlegerstimmung schwankt im negativen Bereich

DOW JONES--Überwiegend negativ und mit Schwankungen zeigt sich das Sentiment der Anleger an der Wall Street. Die KI-Rally spiegelt sich nicht in ganzer Breite in der Anlegerstimmung. Laut den Daten des US-Anlegerverbandes AAII für die abgelaufene Woche ist das Bullen-Lager zwar wieder deutlich von 31,7 auf 35,6 Prozent gewachsen. Der aktuelle Wert liegt aber dennoch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt von 37,5 Prozent. Der Anteil der US-Bären reduzierte sich auf 41,9 Prozent, was nach dem sehr hohen Vorwochenniveau von 43,6 Prozent immer noch sehr hoch ist. 22,6 Prozent der Befragten sind unentschlossen oder neutral.

In Deutschland bezeichnet Sentiment-Experte Joachim Goldberg die DAX-Entwicklung als "eine Enttäuschung nach der anderen". Der DAX sei - anders als ausländische Indizes - unter seinen Rekordhochs steckengeblieben, was viele Anleger zu Short-Positionen animiert habe, allen voran die Profis. Wie seine aktuelle Umfrage im Auftrag der Börse Frankfurt zeigt, trennten sich 8 Prozent dieser Anleger von Aktien. Der Sentiment-Index dieser Gruppe sei auf -31 Punkte gefallen und sinke damit schon die dritte Woche hintereinander. In dieser Zeit sei der Index um 49 Punkte gefallen, betont Goldberg.

In eine ähnliche Richtung ging es bei privaten Anlegern, jedoch in deutlich geringerem Ausmaß. Der Sentiment-Index dieser Gruppe sank um 10 Punkte, liegt aber immer noch bei +1. Für Goldberg spricht vieles dafür, dass sich die neu hinzugekommenen Pessimisten am bisherigen Rekordhoch orientieren, das bislang nicht überschritten worden ist. Unter dem Strich sieht er an der Unterseite ab 24.550/24.600 DAX-Punkten potenzielle Nachfrage. Spannend würde es, sollte der DAX dennoch gegen Rekord steigen, weil dort ein Short-Squeeze drohe.

DJG/mod/gos

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June 04, 2026 07:03 ET (11:03 GMT)