SENTIMENT/Anlegerstimmung "vor Nvidia" weiter auf dem Rückzug

FRANKFURT (Dow Jones)--Noch weiter auf dem Rückzug ist die Stimmung der Aktienanleger an der Wall Street in der abgelaufenen Woche gewesen. Marktteilnehmer weisen darauf hin, dass die Umfrage des Anlegerverbandes AAII am Mittwoch vor Vorlage der sehr positiv aufgenommenen Zahlen des Chipherstellers Nvidia abgeschlossen wurde.

Laut der Umfrage verkleinerte sich das Bullen-Lager bereits die vierte Woche in Folge auf nun 32,3 Prozent. Damit verschlechterte sich die Stimmung zugleich schon zum zweiten Mal in Folge, seit sie unter dem historischen Durchschnitt gesunken ist. Denn im Mittelwert sind 37,5 Prozent der US-Anleger bullisch eingestellt.

Das Bären-Lager vergrößerte sich auf 35,9 Prozent der Anleger. Dies war ein großer Sprung von 30,1 Prozent in der Vorwoche. Der Anteil der Neutralen lag mit 31,8 Prozent weiter bei rund einem Drittel.

Stimmung in Deutschland leicht aufgehellt

In Deutschland stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner wöchentlichen Umfrage für die Börse Frankfurt leichte Stimmungsverbesserungen unter privaten und institutionellen Anlegern fest. Bei Profis mit mittelfristigem Handelshorizont legte der Sentiment-Index um 3 Punkte auf nun -11 zu. An der relativ pessimistischen Mehrheit der Befragten (44 Prozent) habe sich aber praktisch nichts verändert. Denn die neuen positiveren Stimmen seien allesamt von den vormals neutral gestimmten Akteuren gekommen.

Deutlicher sei die Stimmungsveränderung bei den Privatanlegern. Hier verbesserte sich der Sentiment-Index um 12 Punkte auf einen -8. Dabei schlugen sich im Umfang von 6 Prozentpunkten Befragte direkt von der Bären- auf die Bullenseite. Per Saldo habe sich mit der aktuellen Befragung die Stimmungskluft zwischen privaten und institutionellen Investoren verringert, so Goldberg.

