SENTIMENT/Bären überall vorn - und trotzdem wenig Unterstützung

Von Herbert Rude

Das Bullenlager im DAX leert sich. Wie die neue Umfrage der Deutschen Börse zeigt, ist der Anteil der Optimisten binnen Wochenfrist bei den Institutionellen um 5 Prozentpunkte auf nur noch 23 Prozent zurückgegangen und bei den Privaten sogar um 15 Prozentpunkte auf 34 Prozent. Die Bären stellen nun auch bei den Privaten das größte Lager, es wuchs um 8 Punkte auf 41 Prozent. Bei den "Instis" nahm es moderat um einen Punkt zu auf nun 49 Prozent. Hier stieg der neutrale Anteil um 4 Punkte auf 28 Prozent, bei den Privaten sind nun 25 Prozent neutral eingestellt und damit 7 Punkte mehr als zu Umfrage zur Mitte vergangener Woche.

Trotzdem spreche die Entwicklung nicht für einen "überbordenden Pessimismus", so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet. "Die dahinter stehenden bearishen Positionen dürften kaum marktbewegend sein", so der Analyst für Behavioral Finance. Auch im Fall neuerlicher DAX-Anstiege würden sie keine kritische Masse ergeben, um etwa einen Short-Squeeze zu befeuern. "Im günstigsten Fall könnte der DAX bei einem größeren Rücksetzer durch Rückkäufe unterstützt werden", vermutlich zwischen 15.270 und 15.220, so Goldberg. Allerdings würde diese Nachfrage nicht ausreichen, um sich etwaigen größeren und langfristigen Kapitalabflüssen nachhaltig zu widersetzen. Für solche gebe es derzeit allerdings noch keine Indizien.

US-Privatanleger etwas weniger bearish

Unter den US-Privatanlegern hat der Pessimismus dagegen laut der neuen AAII-Umfrage etwas nachgelassen. Zwar stellen die Bären auch hier das größte Lager, es schrumpfte aber etwas um 3,1 Punkte auf 41,7 Prozent. Das Lager der Bullen wuchs um 1,4 Punkte auf 24,8 Prozent, der neutrale Anteil nahm um 1,6 Punkte auf 33,4 Prozent zu.

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2023 05:32 ET (10:32 GMT)